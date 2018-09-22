التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت بمكتبه بالوزارة، مجموعة من مسئولي إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة الشمسية؛ لبحث التعاون المشترك.

جاء اللقاء في إطار دراسة وزارة الشباب والرياضة لتشغيل المنشآت الشبابية والرياضية بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة حيث تم الاتفاق على قيام مسئولي الشركة الصينية بزيارة ميدانية لعدد من المنشآت تبدأ بمركز شباب الجزيرة، والمركز الأوليمبي بالمعادى ومركز التنمية الرياضية بشيراتون، والمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ.

وطالب الوزير من مسئولي الشركة الصينية القيام بإعداد دراسة كاملة تشمل النواحى الفنية والمالية المطلوبة لدراسة بنودها والقيام بتنفيذ ما يمكن منها، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة، ولدور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة.