بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي وحوريا الغيني اليوم السبت

تقدم "الوطن" خدمة لقراءها، إمكانية مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وهوريا الغيني، حيث من المقرر أن يخوض النادي الأهلي المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت 22-9-2018، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع بداية صافرة الانطلاق.

وستقام المباراة على ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وحوريا في غينيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت تشكيل النادي الأهلي لخوض اللقاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - إسلام محارب - وليد سليمان - وحمودي.

خط الهجوم : وليد أزارو.