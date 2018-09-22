خليل: قبرص تعتبر احتجاز تركيا لبحارة مصريين انتهاكا لسيادتها

قالت السفيرة المصرية في قبرص، مي خليل، إن السلطات القبرصية تعتبر احتجاز تركية لسفينة قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين في قبرص الشمالية، انتهاكا لسيادتها، مشيرة إلى أن الصيادين المصريين كانوا موجودين كباقي العمالة المصرية بصورة شرعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها أجرت عدة اتصالات مع المسئولين القبارصة المعنيين بالأمر، الذين أكدوا بدورهم تواصلهم مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.

وأكدت أنه لا يوجد أي تقصير من قبل وزارة الخارجية القبرصية.