قُتل 4 عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن بينهم قيادي بارز، السبت، في عملية عسكرية لقوات النخبة الشبوانية نجحت خلالها في السيطرة على معسكرين للتنظيم في منطقة خورة بمديرية مرخة في محافظة شبوة.

وتستعرض "الوطن" أبرز 8 معلومات عن قوات النخبة الشبوانية.

1- استطاعت إلقاء القبض على أمير القاعدة في منطقة يشبم المدعو فهد عاطف ومساعده والذي كان يعمل على نشر أفكار ضلالية إرهابية وتحريضية بغرض قتل الأبرياء ومساعده الذي يتهم بتمويل الاتجار بالأسلحة.

2- استطاعت قوات النخبة الشبوانية بسط نفودها على كامل جغرافيا شبوه وتأمين الطرقات ومواقع الشركات النفطية والغازية والذي من خلال ذلك استطاعت الشركات النفطية العودة لاستئناف عملها.

3- حررت مدينة الحوطة وبعض القرى التي كانت بمثابة مأوى للعناصر الإرهابية من القاعدة وداعش وأنصار الشريعة.

4- نجحت القوات في مراقبة تدفق الأفارقة والاتجار بهم والحد من تلك العمليات والتصدي لعصابات اتجار الأسلحة وتهريبها والمخدرات.

5- نجحت القوات في القضاء على مافيا المخدرات وعصابات تهريب السلاح إلى الحوثيين.

6- تنفد النخبة الشبوانية مهامها تحت إشراف ومسانده جوية من قبل طيران الاسناد المروحي التابع لقوات التحالف العربي.

7- تشكلت النخبة الشبوانية بقرار رئاسي مثلها مثل النخبة الحضرمية والمهرية والسقطرية وخضعت لتدريبات عسكرية عالية لأكثر من عام وبإشراف خبراء من دول التحالف العربي.

8- يقدر عدد منتسبيها حوالي 2500 جندي وضابط ينتمون جميعهم لمحافظة شبوة بجميع مديرياتها.