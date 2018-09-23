فوجىء طلاب روضة مدرسة التجريبية لغات الملحقة بمنطقة مشتول القاضي بمدينة الزقازيق، بعدم وجود فصول دراسية لهم في اليوم الأول من العام الدراسي.

الأمر الذي دعا بعض أولياء الأمور بالذهاب إلى مديرية التربية والتعليم للاستفسار عن السبب، وهناك جرى إبلاغهم بأنه جرى تقسيم الطلاب لنصفين، نصف في المدرسة الرئيسية ونصف آخر جرى نقله إلى مدرسة مشتول القاضي.

وبالفعل توجه الأهالي إلى المدرسة واكتشفوا أن القاعات عبارة عن مخازن ولَم يجري تجهيزها، بالإضافة لغياب طاقم التدريس، وعندما اشتكوا للمسؤولين في المدرسة، جرى إخبارهم بأن مديرية التعليم ألزمتهم بإخلاء ست قاعات لضمهم للتعليم التجريبي، "ولم يعد لنا أي علاقة بإدارتها ولم يأتي لها اأي من المدرسين".

وقال بعض الأهالي لـ"الوطن"، إنهم توجهوا إلى المدرسة الملحقة فيها فصول التجريبية بعد معاناة، ولكنهم اكتشفوا أن القاعات عبارة عن مخازن وغير مجهزة، بالإضافة إلى عدم وجود اأي من طاقم التدريس المخصص.

وأضاف أهالي الطلاب أن بعض المدرسين رفضوا الذهاب إلى المدرسة لوجودها في منطقة بعيدة وغير مؤهله لتعليم الطلاب.

وأكد الأهالي أنهم توجهوا إلى المدرسة الرئيسية الموجود فيها نصف عدد الأطفال المقبولين بالتجريبية، ووجدوا العملية الدراسية تسير على النحو الأفضل والمدرسين يؤدون عملهم، وهي ما اعتبروه نوع من التمييز فنصف الأطفال في الفصول والنصف الآخر في الشارع، رغم إنهم جميع الأطفال مقبولين في تنسيق واحد ودفعوا نفس المصاريف الدراسية.

وأشار الأهالي إلى أن بعض المسؤولين في المدرسة طلبوا من الأهالي بقاء أبنائهم في المنزل وعدم حضورهم إلى المدرسة، وأن الأمور يمكن أن تتحسن خلال عامين ويعودوا إلى المدرسة الرئيسية مع الصف الأول الابتدائي.

من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة دخلت ضمن خطة تطوير عدد من المدارس في محافظة الشرقية، ومن المقرر عودة الطلاب خلال أسابيع قليلة إلى مقرهم الرئيسي.

وأضاف المصدر أنه يجري بحث شكوى عدم تجهيز الفصول البديلة مع محافظ الشرقية، للوصول إلى حلول سريعة لعدم ضياع الفرصة على الطلاب في الدراسة هذا العام.