أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 347 طنا و263 كيلوجرام أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 164 ألف و137 لتر مياه وعصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة مكبرة شنتها الوزارة على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظات، خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 22 سبتمبر الحاليّ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إعدام 123 طنا و358 كيلوجرام أغذية فاسدة، و11521 لتر مشروبات ومياه وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 223 طنا و905 كيلوجرامات أغذية، و152616 لتر مياه وعصائر للشك في صلاحيتها، حيث تم سحب 38 ألف و29 عينة من المضبوطات وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من سلامتها.

وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن فريق المراقبة على الاغذية بالوزارة قام بالمرور على 19 ألفا و440 منشآت غذائية خلال الحملة، حيث تم تحرير 16 ألفا و74 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تمت التوصية بإغلاق 2519 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى إصدار 62 ألفا و801 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية، للتأكد من خلوها من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء حرصا على صحة المواطنين.

وتابع أن كميات الأغذية التى تم إعدامها بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد وصلت لـ 158 طنا و723 كيلوجرام رسائل مرفوضة من أصناف "شاي، بطاطس، لبن، لبنة، جبنة، عسل، مشروب زبادي"، كما تم اتخاذ الإجراءات نحو التحفظ الصحي على 4494 رسالة مستوردة والتي يتم التحفظ عليها لحين ورود الإفراج الجمركي لها، كما تم إصدار 4530 شهادة أخرى تحت الإشراف الصحي الخاص برسائل الأغذية التي يتم تصديرها للخارج.