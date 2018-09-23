استقبل النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، اليوم، وفدا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، بمقر البرلمان المصري.

ويبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة، ويترأس الوفد الصيني، وو يوليانج نائب رئيس دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي، ولي مينجشيانج، مدير عام إدارة شؤون الكوادر لدائرة العلاقات الخارجية، وجو شويفى، مستشار برتبة نائب مدير عام بإدارة غرب آسيا، وكنج ويتشاو، سكرتير برتبة مدير ديوان دارة التنظيم، وشو سوجيانج، سكرتير أول إدار إفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية، ويانج يانج، سكرتير مساعد بإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا.

كما يحضر اللقاء بمقر البرلمان، عدد من دبلوماسي السفارة الصينية بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.