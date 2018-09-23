لقي أمين شرطة مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء مشاركته في مأمورية عمل رسمية بمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "م. م. أ" (40 عامًا)، أمين شرطة بمباحث شرق سمالوط، أثناء تنفيذ مأمورية تفتيش رسمية بإذن من النيابة العامة لشرق سمالوط ضمن فريق البحث الجنائي أثناء التفتيش عن حيازة سلاح بدون ترخيص بأحد المنازل.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، وأكدت تحريات المباحث، أن المتوفى أصيب بصعق كهربائي بأحد أسلاك الكهرباء أعلى سطح المنزل محل التفتيش بسبب ضعف الإنارة ما أودى بحياته في الحال.

أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، أن سبب الوفاة صعق كهربي أدى إلى صدمة كهربية، وفشل حاد بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

قررت النيابة العامة لبندر المنيا تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.