أعلن مصدر أمني من قسم البحث الجنائي في طبرق الليبية، اليوم، عن إلقاء القبض على شخصين متهمين بقتل مواطن ليبي وآخر مصري في قضيتين مختلفتين خلال الأسبوع الماضي.

وقال المصدر، إن هناك من قتل المواطن الليبي عيسى علي الشاعري الأسبوع الماضي بطريقة بشعة في أحد أحياء مدينة طبرق، لكن بعد التحريات والتحقيق تم التعرف على من تسبب في مقتله وسيتم إحالته للنيابة العامة، وفق "بوابة الوسط" الليبية.

وأكد المصدر أيضًا التعرف على المتهم في قتل مواطنًا مصريًا بمدينة طبرق، مشيرًا إلى أن المتهم حاول سرقة ممتلكاته الشخصية فدافع عن نفسه فقتله، مضيفًا أنه سيتم تحويله إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات الأولية.

وأشار المصدر إلى أن هناك مجموعات تمتهن السرقة والابتزاز بالمدينة وتقوم بعمليات سطو في أوقات متأخرة من الليل على المواطنين والأجانب الموجودين في طبرق، مؤكدًا أن مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم كثف الدوريات الأمنية الليلية بأماكن متفرقة بالمدينة لبسط الأمن.