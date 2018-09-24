صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد نعيمة علي عبدالعزيز مدير عام تنمية المادة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية، اجتماعًا مع أعضاء المكتب الفني لمواد اللغات الألمانية والإيطالية والإسبانية لمناقشة كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأكدت عبدالعزيز، حسب بيان الوزارة، أن هذا الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام المشددة بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، معربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم المتميزة خلال العام الدراسي السابق، مشيرة إلى مدى أهمية عملهم الدؤوب على نجاح العملية التعليمية.

ووجهت عبدالعزيز بضرورة التأكد من توزيع خطة المناهج، ووصول الكتاب المدرسي إلى أيدى الطلاب مع بداية اليوم الأول للدراسة، مع ضرورة التواصل السريع مع مخازن الإدارة والمديرية في حالة وجود أي عقبات في وصول الكتب.

وناقشت عبدالعزيز مواد القرار الوزاري رقم (344) بتاريخ 8/9/2018 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي العام، مع عرض النقاط التي جاءت بالكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 16/9/2018.

وأضافت: بدأنا تعليم اللغة الأجنبية الثانية بمدارس المكفوفين بناء على القرار الوزاري رقم 291 بتاريخ 27/8/2017 بشأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة، والذي ينص في مادته رقم (47)، على أن تضاف اللغات الألمانية والإسبانية والإيطالية، إلى جانب اللغة الفرنسية كلغة ثانية وتوفير معلم لكل مادة بمدارس النور للمكفوفين.

وأكدت أن جميع أصول الكتب متوفرة على موقع الوزارة قبل العام الدراسي، وعلى ضرورة المتابعة المكثفة للمدارس ومتابعة التخطيط وتنفيذ الأنشطة التربوية (الصفية واللاصفية)، مشددة على عدم الإتجار في الكتب المدرسية ومن يثبت عليه ذلك سيتم تحويله للنيابة الإدارية فورًا، وأيضًا ضرورة مواصلة تشجيع مبادرة محافظة بلا دروس خصوصية، والعمل على متابعة وتدريب المعلمين الجدد وتفعيل دور الموجه الفني، مضيفة أنه من الضروري تهيئة المناخ الدراسي الملائم والمحفز على التعلم بجميع المدارس، ولجميع القائمين على العملية التعليمية.

وشددت على ضرورة تكثيف خطط المتابعة التي يجريها موجهو المواد الدراسية للمدارس، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه تنفيذ خطة العمل المقررة سنويًا، وتشجيع المعلمين على تبني طرق التدريس الحديثة التي تشكل عامل جذب للطلاب، وأيضًا ضرورة مواجهة المشكلات التي تؤدي إلى ارتفاع نسب غياب الطلاب عن المدارس والعمل على حلها، والاهتمام بعمل إحصائيات بأعداد الطلاب المطابقة للواقع فور استقرار الطلاب واعتمادها من المديرية وإرسالها لمكتب المستشار ونسخها علىCD، مضيفة أنه يمنع الاتصال بالمراكز الثقافية الأجنبية أو الاشتراك في أي فعاليات إلا عن طريق الإدارة العامة لتنمية اللغة.

يذكر أنه جرى عقد ورشة عمل عن "كيف نتعلم اللغة الأجنبية" في نهاية الاجتماع.