قافلة «جنوب الوادي» الطبية تقدم الكشف لـ500 مريض بقرية السمطا في قنا

قدمت قافلة «جنوب الوادي» الطبية الكشف الطبي لـ500 مريض بقرية السمطا في قنا ننظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقرية السمطا بمحافظة.

ووقعت القافلة التي استضافها ديوان عائلة بدر بالقرية، الكشف على حوالي 500 حالة من أبناء القرية، وقدمت العلاج لهم بالمجان.

وضمت القافلة كل من المهندس مدحت محمود، مدير إدارة تنمية المجتمع بالجامعة، ومن الأطباء، إبراهيم جمال الدين، طبيب جهاز هضمي، وحسن عبد المنعم، طبيب باطنة، ومحمد خلف أحمد، طبيب عظام، ومها السريع، طبيبة أطفال، وحسام مصطفى، طبيب رمد، ومنى حامد محمد، طبيبة جلدية، ونعمة أبو الحجاج، طبيبة نساء وتوليد، وسارة كمال الدين، صيدلانية، ومحمد حسني، صيدلي، وأحمد سليم إداري، ومبارك محمد، إداري. وقال الدكتور يوسف غرباوي، إن هذه القافلة تأتى في إطار القوافل المتنوعة التي تقوم بها الجامعة لخدمة أهالي جنوب الصعيد.وعبر أهالي السمطا عن شكرهم لرئيس جامعة جنوب الوادي، ونائبه لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على إرسال القافلة.

وقال الحاج محمد عبد العزيز بدر، إن القافلة قدمت الكشف الطبي بالمجان للمئات من الأهالي، وأن الأطباء قدموا كافة الستهيلات الممكنة للمرضى، لافتًا إلى أن جامعة جنوب الوادي تقوم بدور كبير في خدمة القرى والنجوع بتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالمستشفى الجامعي، أو من خلال القوافل الطبية، وطالب رئيس الجامعة بتكرار القوافل الطبية بشكل دوري.