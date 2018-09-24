صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتيسير عمل مؤسسة التعليم الدولي لتقوم بمهامها التنظيمية لتجهيز المدارس الرسمية الدولية، بالمشاركة مع الوزارة، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة علي تحقيق الفاعلية لأحكام الاتفاق المنظم لأوضاع التعليم الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال ضرورة الإحاطة بالأحكام وما استجد في هذا الشأن من أوضاع لم يسبق العمل بها من جانب المدارس المطبقة للنظام الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية.

لذا فقد تم تنظيم ورشة العمل الأولي يوم الخميس الموافق 20/9/2018، بمحافظة الإسكندرية بحضور الأستاذ ياسر عبد العزيز مدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة، والأستاذة عبير إبراهيم مدير إدارة التعليم الخاص والدولي، وبحضور الممثلين القانونيين والمديرين الأكاديميين بمدارس النظام الأمريكي بالمحافظات الآتية: (الإسكندرية -الدقهلية - الغربية - الشرقية).

وقد تضمنت موضوعات ورشة العمل شرح وافي لما تضمنه البروتوكول من أحكام ومناقشة كافة استفسارات السادة الحضور.