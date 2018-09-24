قال محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستعلام الائتماني I-Score، خلال ندوة بعنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة"، التي ينظمها اتحاد البنوك اليوم الأثنين، إن الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني I-Score كانت شريكا موثوقا به لجهات التمويل العاملة في مصر، لذا فإن الشركة تعمل دائما على تقديم خدمات مبتكرة على أساس بنية متقدمة تتمثل فى العاملين بالشركة وأحدث التقنيات علي حد سواء، وكذا تقديم منتجات جديدة لمانحي الإئتمان تساهم في رؤية الدولة للشمول الملي والتوعية بثقافة الائتمان.

وأوضح "كفافي"، أنه خلال فترة عمل الشركة التي تمتد لأكثر من عشر سنوات قدمت الشركة عدة منتجات ومبادرات منها علي سبيل المثال وليس الحصر: منتج تقييم الجدراة الإتمانية للأفراد بالتعاون مع شركة Fair Isaac، منتج تقييم الجدارة الإئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع Standard and poors الذي يوفر قاعدة قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصري تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوي القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض تكلفة التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للأئتمان ومنها على سبيل المثال: التمويل المتناهي الصغر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، تمويل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتعاون مع البنوك المانحة في هذا المجال، كذلك صندوق التمويل العقاري بالتعاون مع بنك التعمير والأسكان، ومشروع التاكسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تعمل الشركة على توسيع قاعدة البيانات بإضافة شركة من شركات المرافق وإحدى شركات الإتصالات.

وأشار "كفافي"، إلى أنه استكمالا لزاوية الشركة فيما يخص طرح منظومة متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحي الإئتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تقييم جدارة عملاءهم الإئتمانية، ومن منطلق رؤيتها كشريك مؤتمن في تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الإئتمانية وثقتها الكاملة في فريق العمل والبنية التحتية لـi-score، تقدمت الشركة لمانقصة انشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وحصلت على نسبة 96% في التقييم الفني للعرض الذى تقدمت به.

وأضاف "كفافي"، أنه بإسناد المشروع للشركة وتوقيع العقد في الـ10 من سبتمبر 2017، كان هناك تحدي أخر وهو الانتهاء من المشروع وإطلاقه خلال ستة أشهر والذى تم بالفعل في11مارس 2018 حيث قامت الشركة خلال تلك الفترة الوجيزة بعمل الآتي:.

تنفيذ النظام الألكتروني للسجل، افتتاح المركز الرئيسي في القرية الذكية وفرع آخر بمحافظة الإسكندرية، تأمين التشغيل على مدار الساعة وذلك بإتاحته في مركز البيانات الرئيسي بالقرية الذكية والمركز البديل، تنفيذ عدة دورات تدريبية لمستخدمي النظام من مانحي التمويل، تدريب مستخدمي النظام في الهيئة العامة للرقابة المالية، تدريب مستخدمي النظام في الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذ دورة تدريبية مشتركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لممثلي وزارة المالية، تنفيذ دورات تعريفية للسادة القضاه بوزارة العدل، يضاف إلى ذلك الانتهاء من توقيع عقود الخدمة مع أكبر البنوك المانحة للإئتمان بعدد 35 بنكا و20 شركة للتأجير التمويلي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلي شركة تمويل متناهى الصغر وشركة محاصة، وفتح قنوات اتصال مع السادة مسئولي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون فيما يخص الاحكام التجارية وميكنة تسجيل أحكام الإفلاس آليا.