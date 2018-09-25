يرأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى للجنة العليا المشتركة لمشروع غازات غرب دلتا النيل لمتابعة تنفيذ اعمال المرحلة الثانية لتنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الأسكندرية وغرب الدلتا العميق الجارى الإسراع بها حالياً تمهيداً لبدء باكورة إنتاج الغاز من هذه المرحلة في شهر ديسمبر من العام الحالي.

وأكد الملا خلال الاجتماع ضرورة الإلتزام الكامل بالبرامج الزمنية الموضوعة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بهذه المرحلة في التوقيتات المحددة ضماناً لوضع الحقول على الإنتاج تباعاً وفق البرنامج الزمنى وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعى لرفع معدلات الإنتاج المحلى، كما وجه بإستمرار التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الشركات العاملة بالمشروع لإزالة أى اختناقات وحل أى معوقات قد تعترض التنفيذ.وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات العمل بالمشروع والموقف التنفيذي للتسهيلات الإنتاجية التي يتم إعادة تأهيلها بواسطة كوادر الشركات الوطنية إنبى وبتروجت تمهيداً لوضع الحقول على الإنتاج مرحلياً لبدء باكورة انتاج الغاز من المرحلة الثانية في شهر ديسمبر من العام الحالي بواقع 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً من حقلى جيزة وفيوم وتزداد تدريجياً لتصل الى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بينما من المخطط أن يبدأ إنتاج حقل غاز ريفين خلال الربع الثالث من عام 2019 بواقع 450 مليون قدم مكعب غاز يومياً ويزداد تدريجياً ليصل الى طاقته القصوى البالغة 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً. وأكد الملا أن مشاركة الشركات الوطنية إنبى وبتروجت في اعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع يأتي استثماراً لخبرات هذه الشركات الرائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات البترول والغاز لتعظيم المكون المحلى في المشروعات لافتاً أن المتابعة الدورية تؤكد الإلتزام الكامل من الشركات الوطنية بالبرامج الزمنية وتنفيذ الأعمال المسندة إليها بأعلى درجات الكفاءة وطبقاً للمواصفات القياسية .حضر الاجتماع كل من مستشار الوزير لشئون الغاز والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ووكيل الوزارة للإتفاقيات والإستكشاف والرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال افريقيا ورئيس شركة بى بى مصر ورؤساء شركات إنبى وبتروجت ورشيد .