شنت الوحدات المحلية في المنيا، اليوم، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وضبط المخالفات التموينية في 4 مراكز إدارية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي، 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية والطرق بقرية "إبوان" بمساحة قيراطين ونصف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص 30 حالة إزالة لمباني بدون ترخيص بمساحة 6500 متر مربع، وحالة تعدى على أراضي أملاك دولة بمساحة 150 متر مربع.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدرسة الصناعة والجمهورية والجلاء بمدينة بني مزار، وأسفرت عن تنفيذ 82 إزالة إدارية، وتحرير 23 محضر إشغال، و4 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص.

وحررت الرقابة التموينية بمركز ديرمواس، 13 محضرا تموينيا لمخالفات خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها بالتعاون مع الوحدة المحلية ومباحث التموين، بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من سلع بالأسواق والمحلات العامة والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.

وقال علي غلاب رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 13 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بقرى دير أبوالمكارم، البطرخانة، دلجا، شملت مخالفات نقص وزن، عدم نظافة أدوات العجن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، لافتاً إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.