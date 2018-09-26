تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف كذب الأمير القطري تميم بن حمد، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ادعى أنه يكافح الإرهاب والتطرف، في حين أن الدوحة تمول ميليشيات حوثية إيرانية لتدمير اليمن.

ورصد الفيديو نجاح القوات اليمنية في إلقاء القبض على شبكة تخابر جديدة تابعة لقطر ومليشيات حزب الله التابعة لإيران، وأوضح الفيديو أن الشبكة تحت إدارة فادي باعوم، وهو أحد عملاء قطر في الجنوب اليمني.

واعترف أعضاء الشبكة بسعيهم لزعزعة استقرار المناطق اليمنية المحررة وإفشال جبهة الساحل الغربي والتآمر على المقاومة المشتركة وزعزعة تقدمها لتحرير الحديدة.