كيف يستفيد العالم من "العملية الشاملة" في سيناء للقضاء على الإرهاب؟

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الإنجاز المصري في العملية الشاملة في سيناء 2018 ضد الإرهاب تؤكد أهمية دور مصر كلاعب رئيسي في مواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا وسائر بلدان العالم، وفق ما أكد خبراء.

وكان السيسي، صرح خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حجم التمويل ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المسلحة المتطرفة تشير إلى أنه لا مفر من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة من يدعمه.

من جانبه قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لديها تجربة ناجحة في العملية الشاملة في سيناء، موضحا أن العالم يبحث عن هذه التجارب الناجحة لمحاولة القضاء على الإرهاب التي تعيش فيها أو حماية نفسها من الإرهاب المجاور.

وأوضح راغب، لـ"الوطن"، أن العالم يمكن أن يستفيد من تفاصيل قيام العمليات وهي كيف نجحت مصر في القيام بالعمليات في ظل تواجد مؤسسات الدولة من مستشفيات ومدارس دون إصابة المدنيين أو المنشآت السلمية، والاستفادة من مراحل توعية الشعب وحشده في مواجهة الإرهاب.

وأردف الخبير الاستراتيجي، أن المراحل العامة للعمليات يمكن تبادلها، لكن هناك بعض المعلومات السرية لا يسمح بتدولها وتظل خاصة بالدولة وحدها.

بينما قال اللواء أركان حرب، طلعت مسلم، إن أكثر من دولة في العالم تستفيد من تجربة مصر في العمليات الشاملة، لأنها نجحت في تحقيق أهدافها المرجوة منها دون وقوع أي أخطاء في الأهداف أو تراجع في مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وأوضح مسلم، لـ"الوطن"، أن الدول الأخرى ستنقل المحاور الرئيسية التي سارت عليها الخطة، وتقوم بتطبيقها في في خطة مكافحة الإرهاب.