قال سامح شكري وزير الخارجية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة تتسق مع رؤية الدول النامية خاصة مع رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين وتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من يناير 2019.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ضمن تغطية قناة "dmc"لزيارة الرئيس السيسي أن رؤية مصر خاصة بتجربتها التي تطورت عبر السنوات الماضية ومتسقة مع ما يراه الرئيس السيسي في المكونات الرئيسية التي يجب أن تحكم العلاقات الدولية.

ولفت شكري إلى أن الاستقرار لن يتحقق دون الاعتماد على مبدأ الدولة الوطنية ومؤسساتها التي تستطيع أن تؤدي الخدمات لشعبها وتحافظ على مقدراته واستقلاله ووحدة أراضيه وتتطلع لمسئوليتها كاملة.

وأكد شكري على أن الرئيس تناول في خطابه أيضًا ضرورة إنهاء وحل النزاعات القائمة لاسيما القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي وعدم الوصول بعد 70 عام لإقامة الدولة الفلسطينية واعتماد مبادرة السلام العربية وأن ذلك أمر يدعو للقلق وأنه لا توجد إرادة سياسية للمجتمع الدولي والتي لم تتعامل بنفس القدر من الجدية الذي تعاملت به مع غزو العراق للكويت.

وأشار شكري إلى أن السيسي تناول في خطابه التنمية وحق الشعوب في تعمل في نظام دولي اقتصادي يحقق للشعوب الازدهار ويذيب الفروق الكبيرة فيما بين الدول للاستفادة من التطور التكنولوجي الذي حدث.