بالصور| رفع أسقف لـ70 منزلا بدويا في أبورديس بجنوب سيناء

استقبل أحمد عبدالعظيم، رئيس ومدينة أبورديس، اليوم، ممثلى مؤسسة "مصر الخير" للأعمال الخيرية، ومحمد جبر، المشرف العام على الأعمال الخيرية بمحافظة جنوب سيناء، لإجراء معاينات على الطبيعة لـ 70 منزلا بدويا لبعض الأسر الأكثر احتياجا بالتجمعات البدوية بالوحدة المحلية لقرية فيران وحى السلام بأبورديس.

وأكد رئيس المدينة إقامة أسقف لهذه المنازل كهدية من مؤسسة مصر الخير للأسر الأكثر احتياجا، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء،‏ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية والارتقاء بدور الجمعيات الأهلية بمدن المحافظة والعمل على تقديم يد العون والمساعدات المتاحة لبعض الأسر الأكثر احتياجا بجنوب سيناء.