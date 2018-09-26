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وزير الرى يلتقى بالجالية المصرية على هامش زيارته لإثيوبيا

وزير الرى يلتقى بالجالية المصرية على هامش زيارته لإثيوبيا

ضمن فعاليات معرض «أوتوماك فورميلا 2018».. «شل» تستضيف «أجوستو فارفوس» سائق سباق «دى تى إم» الشهير وفريق «بى إم دبليو إم موتور سبورت»

ضمن فعاليات معرض «أوتوماك فورميلا 2018».. «شل» تستضيف «أجوستو فارفوس» سائق سباق «دى تى إم» الشهير وفريق «بى إم دبليو إم موتور سبورت»

سيارات جديدة تشاهدها لأول مرة فى أوتوماك - فورميلا

سيارات جديدة تشاهدها لأول مرة فى أوتوماك - فورميلا

«تويوتا إيجيبت» تطلق «راش» Rush الجديدة فى السوق المصرية.. السيارة الرياضية (SUV) متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد

«تويوتا إيجيبت» تطلق «راش» Rush الجديدة فى السوق المصرية.. السيارة الرياضية (SUV) متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد

اليوم افتتاح معرض «أوتوماك فورميلا 2018» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

اليوم افتتاح معرض «أوتوماك فورميلا 2018» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

خبير: إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري دفعة قوية لجذب الاستثمار

خبير: إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري دفعة قوية لجذب الاستثمار

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الكبار أيضاً يتعرضون للتنمر: طبيب بيطرى يصفونه بـ«دكتور البهايم».. والحاج «سوسو» يسخرون من اسمه

الكبار أيضاً يتعرضون للتنمر: طبيب بيطرى يصفونه بـ«دكتور البهايم».. والحاج «سوسو» يسخرون من اسمه

مدير مدرسة يؤم الطلاب فى صلاة الظهر

مدير مدرسة يؤم الطلاب فى صلاة الظهر

وائل لطفى يكتب: الدعاة الجدد.. عشرون عاماً من الخداع (الحلقة الأولى)

وائل لطفى يكتب: الدعاة الجدد.. عشرون عاماً من الخداع (الحلقة الأولى)

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33

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