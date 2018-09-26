قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة المقدم من النقابة لمجلس النواب يتضمن تفعيلا للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، وحماية المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.

وأكد "عاشور"، خلال رده على تساؤلات المحامين، خلال الجلسة النقاشية التي عقدت الثلاثاء، وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه لا مساس بالمواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي.

في سياق آخر أوضح عاشور: "لا أملك أخذ اشتراك من المحامين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية أو فرض رسوم اشتراك زائدة عما نص عليه القانون، وقانون المحاماة ينظم العمل بالمهنة داخل مصر وليس خارجها".

وعن انعقاد المؤتمرات السنوية، أوضح: "المحامين تحملت من 60 إلى 70% من التكلفة والنقابة تحملت الباقي".