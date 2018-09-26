تمكنت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم، من القبض على هاربين اثنين من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط "محمد. م"، 35 سنة، ومقيم بمركز حوش عيسى، المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز حوش عيسى "سرقة"، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

كما جرى ضبط "أحمد. م"، 27 سنة، ومقيم بمركز المحمودية، المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز المحمودية "مخدرات"، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

حرر محضران، وجار العرض على النيابة العامة.