منذ 59 دقيقة

منذ 59 دقيقة

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء بانتقاد روسيا وايران لدعمهما الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب في سوريا.

وقال في الاجتماع الذي يرئسه لأول مرة "روسيا وإيران أتاحتا وحشية النظام السوري".