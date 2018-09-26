متحدث "النواب": مصر دولة مؤسسات.. ونعمل على إصدار تشريعات منضبطة

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن الدولة المصرية أصبحت دولة مؤسسات وقانون ومن له حق يجب أن يلجأ للحصول على حقه بالقانون وليس بلي ذراع الدولة، موضحا أن مجلس النواب عكف على إصدار تشريعات منضبطة تضمن للعمال حقهم، ولكن في الوقت ذاته لن يتم ضمان الحق بدون أداء العامل واجبه تجاه عمله.

وأضاف حسب الله، خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحتاج لما يقوم به العامل في كل الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال إصدار قانون للعمل يحميه ويوفر له البيئة الآمنة، حتى يعمل بشكل مستقر ويحصل على كل حقوقه، موضحا أن القانون الجديد للعمال سيكون في جميع المجالات منها ضمان كل الحقوق الاجتماعية والخدمات الصحية للعامل ولن يذهب عامل لمصنع دون أن يكون قد أُمن عليه من قبل شركته.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أنه على الجانب الآخر تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل والذي أصبح إلزاميا ويطبق على 104 ملايين مصري، موضحا أن هناك خلافات حول الانتخابات لمطالبات البعض للمزج بين القائمة والفردي بنسبه المناصفة وتباين واختلاف في وجهات النظر وهو مطروح.

واستطرد: عندما يتم إصدار قوانين مرتبطة بالمجتمع نقوم بحوار مجتمعي عن طريق استدعاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين المهتمين بهذا الشأن.