أشاد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة المصري الأسبق، بمعرض عمان للكتاب في دورته الثامنة عشر والذي يقام بالعاصمة الأردنية وتستمر فعالياته حتى 6 أكتوبر المقبل.

وقال عصفور، في تصريحات صحفية، على هامش المعرض، إن مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات التاريخية بين مصر والأردن هي خط المواجهة الأول الذي يقف مدافعا عن الهوية والثقافة العربية.

وكان الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أكد أن مشاركة مصر كضيف الشرف في المعرض تعد انطلاقة جديدة في العلاقات الثقافية التاريخية التي تربط مصر والأردن.