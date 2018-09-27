قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بحبس "إ.ا.م" ربة منزل، ونجل زوجها "أ.م.م" غطاس، بالحبس المشدد سنتين، لاتهامهما بالسرقة والتعدي بالضرب على المجني عليها "ح.أ.ا" خادمة.

وترجع أحداث القضية رقم 44987 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بتعدي شخصين على سيدة بالضرب تحت تهديد السلاح وسرقتها، بشارع محمد نجيب بدائرة القسم شرق الإسكندرية.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، بتعدي ربة منزل، بالاشتراك مع نجل زوجها، على خادمة حال تواجدها بالمنزل، بالضرب تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"، وسرقة هاتفها المحمول، ومبلغ مالي، وبعد ذلك قاما بتركها للخروج من المنزل.

وقررت النيابة العامة، إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالحبس سنتين مع الشغل على المتهمين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وبعضوية كلآ من المستشارين عبد المنعم حسن الشناوي، و ياسر ياسين، وأمانة سر الجلسة عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر.