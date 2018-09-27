شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الوادي الجديد، الأقصر، بورسعيد، أسيوط، بني سويف وأسوان حملات أمنية وانضباطية مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط مخالفات الباعة الجائلين والمحال العامة ومركبات التوك توك والدراجات النارية وكذا ضبط كافة المخالفات المرورية خاصة المخالفات التي من شأنها إعاقة حركة المرور.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مديرية أمن الوادي الجديد تم ضبط 50 مخالفة مرافق، 111 مخالفة مرورية، 20 قضية تموينية، وفي مديرية أمن الأقصر جرى ضبط 134 مخالفة مرافق متنوعة، 85 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مديرية أمن أسوان شنت الأجهزة الأمنية حملة مرورية مكبرة أسفرت عن ضبط 557 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 3 حالات تعاطي للمواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات.