زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بالمعنا، الذي ترعاه المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، وذلك ضمن جولته اليوم بمحافظة قنا.

واستمع مدبولي إلى شرح حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن فكرة المشروع تقوم على تشغيل أكبر عدد من الفتيات والشباب بقرى ومدن محافظة قنا، عن طريق انشاء مشروعات تصنيع ميكني، ويدوي، لمجموعة من المنتجات عالية الجودة ذات ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال توفير مواقع لهذه المشروعات بالقرب من سكن العاملات والعاملين، وذلك للحد من البطالة، أو الهجرة الداخلية من محافظة قنا إلى المحافظات الأخرى بحثاً عن العمل.

وأوضح مسئولو المشروع أنه يشهد تجربة فريدة تتمثل في تطبيق نظام الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة، وتحويلها إلى مبانٍ منتجة، تدرُ دخلا للمحافظة.

وتمت الاشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ نحو 13 ألف م2، وتصل التكلفة الاستثمارية له إلى نحو 27 مليون جنيه، ويوفر نحو 1420 فرصة عمل. وقد بدأ بالمجمع الصناعي تشغيل مصنع مشغولات النحاس بتكلفة 1.750 مليون جنيه، ويضم 50 عاملة، وتشغيل مصنع الكليم اليدوي، بتكلفة 1.750 مليون جنيه، ويضم 50 عاملة، كما جارِ التجهيز لتشغيل مصنع الملابس الجاهزة، بتكلفة 12 مليون جنيه، ويضم 500 عاملة، وإنشاء مبنى جديد بتكلفة 6 ملايين جنيه، ليضم 700 عاملة، وكذا انشاء وحدة صحية وحضانة لأبناء العاملات.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته البالغة بهذا المشروع، الذي يوفر فرص عمل لمئات من الفتيات والشباب في المحافظة، كما أشاد بالمنتجات التي يصنعونها.