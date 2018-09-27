تمكن أهالي منطقة دمنهور شبرا من السيطرة على حريق شب في أحد الكابلات الكهربائية بالمنطقة اشتعل ذاتيا مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة عدة ساعات لحين إصلاح العطل.

وتلقت الأجهزة المعنيه بحي غرب شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي باشتعال النيران في كابل كهربائي بأحد الشوارع بمنطقة دمنهور شبرا وظهور دخان كثيف بالمنطقة مما أدى إلى تدافع الأهالي لإطفاء النيران بالاستعانة بالرمال.

وعلى الفور انتقل المهندس حمدي سلامة رئيس حي غرب شبرا الخيمة وفريق من قطاع الكهرباء للتأكد من السيطرة على الحريق وقطع الكهرباء عن المنطقة لمده 3 ساعات وإصلاح الكابل المحترق وإعادة التيار الكهربائي وتأمين المنطقة من عودة إشتعال الكابل مرة أخرى.