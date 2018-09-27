أم تخبئ ابنها بمساعدة عشيقها وتساوم زوجها على نصف مليون جنيه

تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية حيث اتفقت مع عشيقها على حيلة للحصول على المال عبر إخفاء طفلها ثم ادعت اختطافه، وساومت زوجها على طلب فدية نصف مليون جنيه، بحسب تحريات أجهزة الأمن.

تفاصيل الجريمة البشعة كشفت عنها أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من "إبراهيم. أ. ب"، 23 سنة، مزارع، ومُقيم بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز، باختطاف نجله "محمد" الذى يبلغ من العمر عامين، أثناء لهوه أسفل مسكنه، وأيدت ذلك والدة الطفل "هناء. س"، 18 سنة، وتلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول طلب منه دفع مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وبالعرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، جرى تشكل فريق بحث جنائي مشترك بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتبين من تحريات المقدم حازم سعد رئيس مباحث الخانكة، قيام والدة الطفل باصطحابه صباح يوم الحادث خارج المنزل، ثم العودة بمفردها عقب ذلك، وبتطوير مناقشة والدة الطفل ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتباطها بعلاقة بالمدعو "علاء. أ. ع"، 25 سنة، سائق، مُقيم بذات الناحية، واتفاقهما على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الحصول على المبلغ المالي، واقتسامه فيما بينهما، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت باصطحاب نجلها صباح اليوم وتسليمه لشريكها والذى قام بالهرب به باستخدام دراجة نارية، وإخفائه والاتصال بوالده وطلب مبلغ الفدية.

وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم الهارب وتحرير الطفل المختطف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.