حزب العمال والفلاحين، و"الجلاليب الزرق"، دائمًا ما ينحاز إلى الفقراء والطبقات الكادحة، مقولة ظل يرددها كل رؤساء حزب الوفد السابقين، منذ تأسيسه، وصولاً إلى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الوفد الحالي، الذي لم يحيد في أقواله وتصريحاته عن إثبات تلك الرسالة السامية لهذا الحزب العريق المولود من رحم ثورة شعبية، يحتفل المصريون هذا العام بمرور 100 عام عليه، إلا أن أفعال رئيس الحزب اتخذت مسارًا آخر، حيث أراد «المستشار أبوشقة» لهذا الحزب شكلا جديدًا، غير الذي عرفناه، أن يكون «مقرًا» ببوابات وغرف مغلقة، برجال أمن يحيطون بكل دهاليزه، منعا لدخول هذا أو ذاك، وفقًا لـ«السيستم الجديد».

كنت أتوقع أن يرتبط «السيستم الجديد»، بوجود سياسات جادة، تضمن تلاحم الحزب مع الشارع، أو أن تنزل قياداته وكوادره إلى المواطنين عبر أنشطة وفاعليات وأعمال تنظيمية، للتعرف على مطالب الجماهير، ورصد همومهم؛ لترجمتها في مطالب وتشريعات تحقق أهدافهم وآمالهم، لا أن يكون «السيستم» مزيدًا من التلاحم مع المكاتب الخشبية، وأبواب القصر العتيد.

ما حدث معي وأنا أمارس عملي الصحفي، في المتابعة والوصول للمعلومة بكافة الطرق المستطاعة، دون انتظار بيانا يرسله المركز الإعلامي إن أرسل، لم يحدث لي من قبل في هذا الحزب، حيث وجدت نفسي مؤخرًا ممنوعة من دخول باب القصر الحديدي، إلا بموعد مسبق، كما أخبرني مدير مركزه الإعلامي، الذي عينه «أبوشقة» قبل أيام، وهي الحالة الفريدة والأولى التي تحدث لي في حزب الليبرالية، لأغادر أنا وزميلي مصور الجريدة غاضبة، وقبل أن أفكر في موقفي مما حدث، هاتفني الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحزب، ليطلب مني العودة، لإصلاح ما حدث، وبالفعل وبخ المتحدث الرجل، ووعد بعدم تكرار الأمر.

ذهبت مرة أخرى، لمتابعة اجتماع المجلس الاستشاري للحزب، الذي يرأسه عمرو موسى، قبل يومين، وجلست أنا وزميلتي رانيا ربيع في بهو الحزب، حيث الاستراحة التي كان المواطنون ينتظرون فيها السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وبعد أن استقبلنا الموجودون في البداية بالترحاب وفي مقدمتهم مدير الإعلام، الذي أراني ملفًا كاملاً بكل تصريحات قيادات الحزب للمواقع والصحف، أعده لـ"أبو شقة" لرؤيته، وجدت الأمور تنقلب فجأة، حين ظهرت الدكتورة أميرة أبوشقة، ابنة رئيس الحزب، وحولها جمع من البشر، توجه لي نظرات ثاقبة، ليخبرني بعدها نفس الشخص الذي استقبلني بحفاوة، أنه غير مسموح بجلوسي هنا، وأن المركز الإعلامي الموضوع في آخر غرفة بالدور الثاني من القصر هو فقط المكان المخصص لجلوسنا، وهو الأمر الذي لم استوعبه تحت أي بند.

بذوقها المعهود، توجهت لي ابنة المستشار، وهي سيدة فاضلة، وسط 5 أشخاص من الإعلام والعلاقات العامة الخاصة بالحزب، لتسأل عن أسباب امتناعي وانزعاجي أنا وزميلتي، ويدور حوارا تخبرني فيه بتفاصيل «السيستم الجديد»، «مدير للمراسم والبرتوكول برتبة لواء، وغرفة خاصة للصحفيين»، وتساءلت بعدها كيف لنا أن ننزعج، فوزارة الداخلية، وغيرها تتبع هذا "السيستم"، وخلال مناقشتي وزميلتي معها، وجدتهم يجمعون كراسي «الصالون» التي كنا نجلس عليه، وخلال ثوان أحاط بي الأمن، ليسألني: حضرتك دخلتي من أي بوابة؟، ولأن وتيرة الحديث خرجت عن اللياقة، وشعوري بعدم رغبتهم في تواجدي، فقررت الرحيل فورًا.

سيادة المستشار.. لن انتظر بيانك الإعلامي الذي تخبرني فيه بانضمام الفنانين علاء مرسي ومحمد عبد الحافظ للحزب، ولن أجلس في غرفة مغلقة أشرب وأنتظر الطعام المخصص للصحفيين كما أخبرتني كريمة سيادتك، وإنما سأتواجد في حزب الوفد، أجلس على سلالمه التي شهدت أيام طويلة من متابعتنا للأحداث التي عقبت ثورة يناير، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وبوادر انطلاق ثورة 30 يونيه، وسأدخل من أي باب، فأنت في حزب الوفد، ولتمنعني من الدخول، حينها ستسطر في تاريخك، مواقفك المعادية للصحافة وأنت رئيسا لبيت الأمة!