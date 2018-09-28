قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تحرص على القضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري، ونقل المواطنين في مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الوزارة حددت بعض المعايير لوحدات الإسكان الاجتماعي، ومن بينها عدم حصول المواطن على وحدة سابقة أو امتلاك وحدة سكنية أخرى، وأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 5 آلاف جنيه.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه سيتم طرح وحدات إيجارية بقيمة بسيطة للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص وحدات إيجارية "غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة" بقيمة تتراوح من 200 لـ350 جنيهًا.