دعا مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لإنشاء هيئة مستقلة خاصة بالأدوية منعًا لترويج أدوية غير صالحة وغير مرخصة، موضحًا أن القانون الحالي الخاص بالأدوية عفا عليه الزمن وعقوباته هزيلة ويجب تغييره.

وأضاف مرشد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "انفراد"، أن الرقابة على الدواء غائبة وحدثت صحوة الآن من قبل التفتيش الصيدلي، مؤكدًا أن سوق الدواء المصري لن ينصلح إلا بفصل الأدوية عن وزارة الصحة حتى لا يتلاعب أحد بأسعارها.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه سيتم قريبا مناقشة ذلك في مجلس النواب، حيث إن الدواء خط أحمر وأمن قومي، متابعا: "نحن لا نخترع شيء، ده موجود في كل دول العالم".