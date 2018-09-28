قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنهم يتواصلون مع هيئة الأرصاد الجوية ويحصلون على توقعات حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة، لوضع خطط التعامل في حالة الأمطار والسيول.

وأضاف رسلان، خلال لقائه مع كامير برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن الشركة تعمل على توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى ان الشركة بدأت العمل مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي من أجل انتاج قطع موفرة يتم وضعها على خلاطات المياه و"الحنفيات" لتقلل كمية المياة المهدرة.

وأوضح رئيس القابضة لمياة الشرب أن الشركة ركبت 100 ألف عداد مسبق الدفع، وسيتم تركيب 150 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة.