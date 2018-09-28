تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من ألقاء القبض على عامل وسائق يتاجران فى المخدرات وبحوزتهما 52 قطعة حشيش قبل توزيعها على عملاءهما بالبندر دائرة القسم.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة يفيد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج مفادها قيام كلاً من "س م ص" 36 عاما، سائق، و"ت ع م" 27 عاما، عامل مقيمان بندر أبوتيج بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران حال استقلالهما "توك توك" وبحوزتهما 52 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 230 جرام،و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 420 جنيه.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملاءهما والتوك توك لتسهيل تنقلهما.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.