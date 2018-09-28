رسلان يعتلي منبر الأوقاف بمسجده ويؤكد " أفضل أن تزهق روحي على أن لا أكون سببا في فتنة لمصر

ألقى الدكتور محمد سعيد رسلان، اليوم، خطبة الجمعة، بالمسجد الشرقي بقرية سبك الأحد، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسط حشد كبير من طلابه وأهالي القرية بعد موافقة وزير الأوقاف على عودته للخطابة، وتعهُد رسلان بالالتزام بموضوع الخطبة المقررة كل جمعة وكذلك تعلميات الوزارة.

وتناول "رسلان" خلال الخطبة، دعوة الأهالي إلى بر الوالدين والحفاظ على حقوقهم لرد الجميل لهم بعد تعبهم الشديد من أجل تربية الصغار، مطالبًا بالحفاظ على حقوق الوالدين، مشيرا إلى أن التهاون في حق الأم والأب لا يمكن أن يتم قبوله، كما أن أوسط أبواب الجنة من خلال بر الوالدين، ذاكرًا العديد من الوصايا والنماذج التي تساعد على الحفاظ على بر الوالدين.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، قال رسلان معلقا على الأزمة الأخيرة: "أفضل أن يقطع لساني وتبتر يداي وتزهق روحي لو كنت سببا في بث فتنة تمس مصر، وأعقبها بقصيدة في حب مصر".

وأشار رسلان إلى أن حب الوطن خلقه الله غريزة في الحيوانات والبشر، معتبرًا أن الحيوانات تدافع عن أوطانها مهما حدث، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على حب الأوطان، مختتما حديثه بالدعاء إلى ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم إلى كل خير.