نفت هيئة السكة الحديد ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية عن خروج قطار عن القضبان بامبابة واكدت الهيئة فى بيانها ان حقيقة ما حدث سقوط عجلة من بوجى أحد العربات لقطار البضاعة المحمل غلال داخل سكة حوش صوامع الغلال بامبابة بعيدا عن الخطوط الرئيسية وبدون أية تلفيات بالقطار أو السكة وجارى رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.

واكد المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة انه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع المركز الرئيسى لمتابعة حركة مسير القطارات على مدار الساعة وان حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية وان المركز الرئيسى لحركة مسير القطارات لم يسجل اى حالات خروج عن القضبان أو تعطل لمسير القطارات على الخطوط الرئيسية فى منطقة امبابة أو غيرها على الخطوط .

وتناشد الهيئة عدم نشر اى اخبار دون الرجوع الى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شانها حدوث زعر وبلبله بين جمهور المسافرين من الركاب .