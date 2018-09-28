تجددت الخلافات بين عائلتين في قرية "طنبول الكبرى" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على إثر اختفاء طالبة من بيت أهلها لتفتح مشاكل كبيرة بين عائلتين بالقرية، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لضبط هاربين من عملية إطلاق نار على "غفير نظامي" وشقيقة.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين باختفاء "فاطمة م."، 15عاما، من قرية طنبول الكبرى.

وبادرت أسرة الطالبة، باتهام "رؤوف ش. ع."، باختطاف الطالبة، لوجود خلافات عائلية بينهما وهروبه من القرية بعد إطلاقه النار هو وشقيقه "كريم" علي كلا من: "حسن محمد حسن، غفير نظام، وأصابوه برش خرطوش في عينه، وما يزال محجوز في المستشفى، وإصابة " شقيقه" محمود أيضا".

وتحركت أجهزة البحث الجنائي، وفحصت جميع كاميرات المراقبة الموجودة في القرية، لتكشف أن الطالبة خرجت من القرية بمفردها وبإرادتها، وأنها ارتدت نقاب والدتها أثناء خرجوها من القرية.

وتراجعت أسرة الطالبة، عن اتهامها للعائلة الأخرى باختطاف الطالبة، وبعد أن أكدت التحريات أن الطالبة تركت بيت أسرتها عدة مرات من قبل وعادت لهم مرة أخرى.

وأكد شهود العيان، أن جلسة عرفية جمعت بين عائلتي "الفار" و"شحتوت" منذ أسبوعين، وحضرها كبار القرية لإنهاء خلافات بينهما لتحرش "رؤوف" من عائلة شحتوت بنجلة "محمود" من عائلة الفار، وانتهت الجلسة العرفية بإدانة "رؤف" وتعريمه مبلغ 10 ألاف جنيها.

وأوضح شهود العيان، أنه بعد انتهاء الجلسة العرفية أطلق أفراد من عائلة "شحتوت" النار باتجاه كلا من "حسن ومحمود" من عائلة الفار، وما يزال يتلقى "حسن" العلاج في العناية المركزة، لخطورة حالته.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للوصول إلى "الطالبة" ومعرفة سبب اختفائها من بيت أهلها.