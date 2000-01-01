ليست مصادفة أن يكون الحب "أعمى" وفي ساعة القدر "يعمى" البصر! في الحالتين يضرب النظر حالة من "العماء" تبرر أن يتقبل الأنسان أعتى الكوارث بهدوء.. الزواج نموذج!

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ولخص جحا الحكاية في كلمتين، قال "الجواز دفع مهر وفرح شهر ونكد دهر"، وبغض النظر عن تفاؤله الزائد في مسأله الفرح هذه! تبقي الحكمة الخالدة بين المهر والنكد، ومع ذلك لم يتعظ أحد، ثم جاء القانون وأصبح مفهوم الجواز دفع مهر ونفقة وعدة ومتعة ومؤخر ومسكن وحضانة وسجن بعد كل ذلك، وفي كل الأحوال أصبح الزواج مغامرة طائشة مدفوعين إليها دون إراده حقيقية، لهذا يجب أن يستحدث القانون بوليصة تأمين ضد مخاطر الزواج.

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هكذا أصبح الزواج، ينتهي بالرجل إلى أحد مصيرين، إما تضحي زوجته به بوصف ذلك ندر عليها ثم تكيسه في شنط مثل لحمه العيد، وهذا من منطلق "جوزي أنا حرة فيه، جوزي أدبحه وأعبيه"، إما أن تكون الزوجة ذات نزعة رومانتيكية أصيلة، ويكون الزوج سعيد الحظ، فتكتفي بملاحقته قضائيا مع الإبقاء على حياته مثل فئران التجارب، ومع ذلك تجد الموضة السائدة بين الأزواج سعداء الحظ أنهم يفضلون السجن والعيش باقي أعمارهم في حماية الحكومة!

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أزمة الثقة بين الرجل والمرأة قديمة! نقلت أمثالنا الشعبية رأي الرعيل الأول من الرجال "آمن للحية.. ولا تآمن لـ...."!.. وهذا منتهى اليأس ! فيما آمنت المرأة لـ"المية في الغربال".. ولم تأمن للرجل! وهذا منتهي الجنون! نظرا لصعوبة الحياة بين رجل يائس وامرأة مجنونة تراجعت فكرة الزواج! استخرجت المرأة أنوثتها المختبئة خلف اليشمك.. زارت الكوافير وبيوت الأزياء.. الميك آب وعمليات الشد.. خاضت مغامرات روحية مرعبة بين المشعوذين والدجالين! حتي وقع المقدر وتصيدت ظل رجل! ويقع الطلاق عندما يتلاشى مفعول السحر.. ثم تعيد الكرة مره أخرى! الرجل عادةً لا يكرر تجربة زواجه مرتين.. فقد تعلم حكمة السلف عندما أعلنوا في أمثالهم "طلق أم حسن.. قالوا خد أم حسين.. قال الله يلعنهم الاتنين"!

*****خلاصة القول.. الزواج هو الحلقة الوسطى.. بين قصة عاطفية ساخنة تنتهي بالرجل إلى مطاردة بوليسية مثيرة!