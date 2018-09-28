أسفرت انتخابات حزب التجمع، بمحافظة القليوبية، على مقعدي الأمين العام والأمين المساعد للحزب، بمركز بنها عن فوز أحمد محمد عبدالسلام بمنصب الأمين العام للحزب، بمركز بنها وفوز المهندس ناصر عادل علي أمينا مساعدا.

أجريت الانتخابات، تحت إشراف لجنة من الحزب برئاسة كامل السيد أمين الحزب بالقليوبية، والدكتور مصطفى رزق متابعا لإجراءات الانتخابات.

يذكر أن، أمين الحزب الجديد بمركز بنها أحمد محمد عبدالسلام، عمل مديرا عاما في مكتب وزير التربية والتعليم للمتابعة سابقا، وحاليا بالمعاش، وعضوا بلجنة محافظة القليوبيه في حزب التجمع، وعضو اللجنة المركزية سابقًا على مستوى الجمهورية.