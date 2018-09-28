"الكهرباء": مواطنو الصعيد سيشعرون بتحسن الخدمة خلال عام

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطنين في الصعيد سيشعرون بتحسن الخدمة المقدمة إليهم خلال عام، مؤكدًا أن أهالي الصعيد محل تقدير من الدولة في كل المجالات.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "ltc"، مع الإعلامي محمد موسى، أن الوزارة تعمل على رصد آراء المواطنين في الصعيد عن الخدمة التي تقدم إليهم للعمل على تحسين الخدمة بشكل مستمر.

وأوضح أن هناك احتياطي كهرباء زائد عن احتياجاتنا يقدر بـ25%، لافتًا إلى أنهم يعملون على تقوية شبكات النقل، حيث تم رصد 54 مليون جنيه لهذا الغرض.