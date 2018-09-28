أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى «المنصورة» و«العلمين» الجديدتين، بمساحات تتراوح بين 14.69، و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، وذلك فى أول طرح للأراضى بالمدينتين، حسب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

«السباعى»: مزايدة بالمظاريف المغلقة لأعلى سعر.. وتأمين الدخول 2 مليون جنيه

وقال طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى العاشرة صباح الثلاثاء 23 أكتوبر المقبل، ويتم التقييم الفنى للعروض، طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط، مشيراً إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، الذى يتراوح بين 1.3 و2 مليون جنيه.

وأضاف «السباعى»: «يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً، والسعر المقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن تكون المعاملة المالية كالتالى: استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية، مضافاً إليها عائد استثمارى يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل.

من ناحية أخرى، صرح عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ عدد من قرارات الغلق الإدارى ورفع عدادات كهرباء عدد من المحال، لممارستها النشاط دون رخصة تشغيل، بالمخالفة لشروط التعاقد، بجانب غلق إدارى، وإزالة مخالفات البناء بعدد من قطع الأراضى، لمخالفة النشاط من سكنى إلى إدارى، ومخالفة التراخيص الصادرة، بالتجمع الخامس.