«عباس»: الأمريكيون نقضوا عهدهم و«حماس»: خطابك تجاهل الحصار

قال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس «أبومازن»، إن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، توصلت إلى تفاهمات مع الفلسطينيين، لكنها تراجعت ونقضتها، ورفع «عباس» ورقة قال إنها تعود لهذه التفاهمات، خلال إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، مساء أمس، فيما استنكرت «حماس» الخطاب، الذى وصفته بأنه «مكرر»، وتجاهل أحداث مسيرات العودة وكسر الحصار.

ولم يرحب الفلسطينيون والإسرائيليون بتصريحات «ترامب»، التى قال فيها للمرة الأولى إنه يؤيد حل الدولتين، وقال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، أمس، إن «الإدارة الأمريكية الحالية تشن حرباً مفتوحة على الفلسطينيين».

وأعرب وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أمس، عن نية موسكو مناقشة التسوية الإسرائيلية الفلسطينية مع الرئيس الفلسطينى، حسبما أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية.