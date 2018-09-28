لم ينقطع بكاء مريم، التلميذة فى الصف الخامس الابتدائى، طوال اليوم الدراسى، فالعقوبة الموقعة عليها من جانب مدرسة اللغة العربية فى مدرسة عرفان الابتدائية، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، لم تفهم التلميذة سببها، بالإضافة لما عانته من آلام بسبب نقلها لتجلس تحت أشعة الشمس مباشرة.

البداية كانت بدخول المعلمة الفصل لأول مرة، لتبدأ الدرس قائلة «من سيأخذ دروس خصوصية لدىّ»، وأمام نظرتها المتنمرة، رفعت كل التلميذات أيديهن، عدا مريم التى امتنعت عن تسجيل اسمها، فما كان من المعلمة إلا أن قررت التنكيل بها، لتكون عبرة لزميلاتها، فنقلتها لتجلس تحت الشمس طوال الحصة، وعند عودة مريم إلى منزلها، أبلغت والدها بما حدث، فتقدم بشكوى إلى الدكتورة إيمان شرف، مدير الإدارة التعليمية، التى باشرت التحقيق فى الواقعة، فتوجهت إلى المدرسة لسؤال التلميذات فى الفصل عن الواقعة، بعدما طلبت من المعلمة الخروج، فحكين لها ما حدث مع زميلتهن، بتأكيد صحة الشكوى.

وقالت الدكتورة إيمان شرف، لـ«الوطن»، إنها تحركت إلى المدرسة فور تلقى الشكوى، موضحة أنها أمرت بإحالة المعلمة للتحقيق، بعدما تأكدت من صحة الشكوى، كما وضعت تاجاً ورقياً مكتوباً عليه «الشجاعة» على رأس التلميذة التى روت تفاصيل ما حدث دون خوف.