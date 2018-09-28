فى وضح النهار، وأمام أعين المارة، توقف أمام محل «السوبر ماركت» فى قرية «الزوك»، التابعة لمدينة المنشاة بسوهاج، وبداخله بركان من الغل على وشك الانفجار، تحين الفرصة للنيل من صاحب المحل الذى همّ بغلقه متوجهاً لأداء صلاة الجمعة، وعلى الفور غافله الجانى بطلقة نارية من بندقيته المجهزة للجريمة.

كاميرات المراقبة كشفت هوية القاتل الذى ظهر يرتدى جلباباً وفى يده بندقيته الخرطوش وبصحبته آخرون يجلسون فى سيارة ملاكى، وتبين لأقارب المجنى عليه أن الجانى نشبت بينه وبين الضحية مشاجرة فى شهر رمضان الماضى داخل محل السوبر ماركت الخاص به، تطورت إلى تشابك بالأيدى، بسبب منع الضحية للجانى من الأكل فى نهار رمضان داخل المحل، وانتهى الأمر بتدخل الموجودين، لكن القاتل وقف على باب المحل وصرخ مهدداً: «تذكر شكلى جيداً لأننى سأعود إليك مرة أخرى لأنهى حياتك».

مرت الأيام والشهور على تلك الواقعة التى نسيها أهالى قرية «الزوك»، التابعة لمدينة المنشاة، لأن ما حدث ما هو إلا مشكلة بسيطة وانتهت فى وقتها، لكن الجانى عاد إلى محل السوبر ماركت الواقع على طريق «سوهاج - قنا» الزراعى، الجمعة قبل الماضى، وظل يراقب حركة دخول وخروج المواطنين للمحل ثم دخل المحل واشترى بعض الأغراض ليتأكد من هوية الشخص الذى سوف يقتله.

وظل الجانى يتحين الفرصة للقتل وعندما شاهد صاحب المحل يغلق محله ليذهب لصلاة الجمعة، عاجله بطلق نارى من البندقية وفر هارباً بسيارته فى اتجاه محافظة قنا، وبعدها تجمع الأهالى وتم نقل صاحب المحل ويدعى كريم إبراهيم، 30 عاماً، مدرس، إلى مستشفى سوهاج الجامعى ليتم إجراء عملية جراحية عاجلة له بعد أن اخترق «بلى» الخرطوش الأمعاء وعقب خروجه من غرفة العمليات فارق الحياة، ما زاد من حيرة أهالى المنطقة، لأن المجنى عليه لم يكن له أى أعداء، ومعروف عنه أنه ملتزم دينياً يحفظ القرآن الكريم ويصلى فى المسجد.

القاتل يشتبك مع الشرطة أثناء ضبطه ويصيب 3 أفراد من القوة

قوات الشرطة حضرت للمكان وبدأت فى مشاهدة كاميرات المراقبة بالمحل وسؤال الموجودين الذين أفادوا أن الجانى دارت بينه وبين المجنى عليه فى شهر رمضان الماضى مشاجرة لكنهم لا يعرفون عنه شيئاً ورجحوا أن يكون من محافظة قنا بسبب لهجته، فانطلق رجال المباحث فى رحلة بحث على الطرق المؤدية لقنا للتعرف على هوية القاتل وتم فحص كاميرات المراقبة على الطريق لتتبع خط سير الجانى، وتبين أن السيارة دخلت دائرة مركز أبوتشت بمحافظة قنا ولم تخرج منها، وبدأ التنسيق مع ضباط مباحث مركز أبوتشت وتم عرض ما سجلته كاميرات المراقبة وتعرف ضباط مباحث قنا على هوية القاتل وتبين أنه يدعى «حامد. أ»، مطلوب فى قضايا جنائية، ويقيم بقرية «الكرنك»، مركز أبوتشت، وتم تنفيذ حملة أمنية بالاشتراك مع ضباط مديريتى أمن سوهاج وقنا، وعقب وصول القوات دارت اشتباكات مع المتهم لينتهى القتال بإصابة أمين شرطة ومخبر من قوة مركز أبوتشت بقنا وإصابة أمين شرطة من قوة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، وتمكن المتهم من الهرب.

عبدالرحمن العمدة، أحد أقارب المجنى عليه، قال، لـ«الوطن»، إن الجريمة وقعت لسبب لا يصدقه عقل، موضحاً أن المجنى عليه يعمل مدرساً وفى آخر النهار يعمل فى محل السوبر ماركت الخاص به وهو شاب ملتزم دينياً وحافظ لكتاب الله ويصلى الأوقات فى المسجد ولديه طفل عمره عام ونصف ورضيعة عمرها 60 يوماً وهو العائل لوالده ووالدته، مشيراً إلى أن الشرطة بذلت مجهوداً كبيراً لكشف هوية المتهم.

وأوضح مصدر أمنى بمديرية أمن سوهاج أنه تم تنفيذ حملة أمنية بالاشتراك مع ضباط من مديرية أمن قنا، الأربعاء الماضى، استهدفت المتهم وشركاءه فى الجريمة بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وعقب وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة ودارت اشتباكات معهم أسفرت عن إصابة أمينى شرطة وخفير نظامى، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتمكن المتهمون من الهرب، وما زالت الجهود الأمنية متواصلة لضبط المتهمين.