قال جونتر شتاينر، رئيس فريق "هاس"، المنافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1 للسيارات"، الجمعة، إن حريقا اندلع في مرآب الفريق المشارك في سباق جائزة روسيا الكبرى تسبب في احتراق مجموعتين من الإطارات، وبحسب "سكاي نيوز" فإن الحريق كان من الممكن أن يكون أكثر خطورة.

وأضاف شتاينر للصحفيين: "حدثت تماس كهربائي واشتعلت بعده النيران، لحسن الحظ أخمد الحراس المناوبون ليلا الحريق وإلا كنا تعرضنا لمزيد من الأضرار".

وقال ماريو إيسولا، مدير السباقات في شركة "بيريلي"، للصحفيين: "بشكل منفصل إن الحريق اندلع، إما بسبب أغطية الإطارات، أو في وحدات التحكم الخاصة بها".

وأضاف: "الإطارات المخصصة للسائق الدنماركي كيفن ماغنوسن تم استبدالها، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات".

وأوضح: "يسمح للفرق بإبقاء الإطارات داخل أغطية حتى درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية، كحد أقصى لإطارات الطقس الجاف، لهذا فانه ما يتم عادة الابقاء على الإطارات مغطاة في الليل وهو أمر مسموح به".

وقال شتاينر إن من نتائج الحريق إن ماغنوسن، الذي أكد هاس الجمعة أن سيظل سائقا في الفريق، اضطر لاستخدام إطارات باردة في جولة التجارب الحرة الأولى لعدم توافر الوقت الكافي لتسخين إطارات جديدة، وينافس هاس، الفريق الوحيد المملوك لجهات أميركية في "فورمولا 1"، رينو على احتلال المركز الرابع في بطولة الصانعين.

ويملك هاس 15 نقطة بعد الفريق الفرنسي قبل 6 سباقات على نهاية الموسم.