"المرور": كسر ماسورة مياه بطريق الواحات.. و"الدائري" يعمل بشكل جيد

قال الرائد أحمد نور مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن أحجام المرور أقل من المعدلات الطبيعية اليوم، والطريق الدائري يعمل بشكل جيد وبكامل طاقتها.

وأضاف نور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محور 26 يوليو لا يوجد به أي إعاقات مرورية، لافتا إلى وجود كسر في ماسورة مياه على طريق الواحات، "وجار التعامل معها من الجهات المعنية".

وتابع أن مناطق القاهرة تشهد سيولة مرورية وتعمل بشكل جيد، موضحا أنه هناك تطوير مستمر لشبكة الطرق والكباري، أهمها كوبري بركة السبع على طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي، وطريق بلبيس الذي يجري توسعته وطريق الفيوم أيضا، وطريق "القطامية - العين السخنة" يشهد إصلاحات أيضا.