تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، وبرئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث، اليوم، من ضبط 5 طرب حشيش و51 لفافة هيروين، بحوزة تجار خلال حملة مكبرة.

وضبطت الحملة "محمد. ح" 37 سنة عاطل ومقيم بمركز إيتاي البارود، وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش المخدر تزن حوالي 750 جراما، ومبلغ 250 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الإتجار.

كما تم ضبط "شعبان. ج" (33 سنة ـ عاطل) ومقيم بمركز كفر الدوار، وبحوزته 50 لفافة لمسحوق الهيروين تزن حوالي 50 جراما، ومبلغ مالي 2550 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الإتجار، و"مجدي. ف" (30 سنة ـ عاطل) ومقيم بمركز كفر الدوار، وبحوزته 17 قطعة لمخدر الحشيش ولفافة لمسحوق الهيروين و38 قرصا مخدرا، ومبلغ 230 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الإتجار، و"محمد. ر" (26 سنة ـ عاطل) ومقيم بمركز كفر الدوار، وبحوزته طربتي حشيش تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول بقصد الإتجار.

وتحررت المحاضر اللازمة.