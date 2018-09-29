وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإمكانية تعاون الوزارة وجمعية رجال الأعمال لعقد مؤتمر؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات وسط وجنوب الصعيد، ودراسات الجدوى الخاصة بها.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مع وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى، تناول اللقاء التنسيق مع جمعية رجال الأعمال لدعم التنمية في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وإمكانية المساهمة في تنفيذها.

وأكد الوزير أهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة في المحافظات والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال في دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة في المحافظات، وإقامة صناعات عليها خصوصًا في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

ونوّه بأهمية التنسيق مع جمعية رجال الاعمال في تبني احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز علي جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب.

وأضاف الوزير أن الحكومة بكل وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بدعم التنمية وتوفير فرص عمل في كل المحافظات، وخصوصًا محافظات الصعيد؛ لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع شركاء التنمية في مصر، خصوصًا مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسي؛ لدفع قاطرة التنمية في البلاد.