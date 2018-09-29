تقدم المستشار أمير رمزي بالشكر لكل من أسهم في إقامة مستشفى "مصر المحبة" بمدينة بني مزار محافظة المنيا بتكلفة 500 مليون جنيه، موضحا نقل تراخيص المستشفى والفريق الطبي والإداري والفني لإجراءات القانونية وتسليمها لأسقفية الخدمات.

وقال أمير، في بيان أصدره اليوم: "كنا نحلم بمستشفى عالمي بالمجان وبالدعم لعلاج المرضى الفقراء والمعدمين بصعيد مصر، وعلى مدار 10 سنوات من المجهودات المضنية والمثابرة بمصر والعالم، تحقق الحلم في إنشاء صرح طبي عالمي بمدينة بني مزار محافظة المنيا، منتصف صعيد مصر يقدر بقيمة 500 مليون جنيه".

وأضاف البيان: "جرى إنهاء إجراءات الترخيص وأصبحت المستشفى جاهزة كاملة للافتتاح بتاريخ 2017/9/17، منذ عام تقريبا"، متابعا: "نشكر كل من أسهم معنا بالوقت والمجهود والمتبرعين خارج مصر وداخلها وكل المؤسسات والشخصيات التي دعمت هذا الصرح العظيم، وعلى رأسها مؤسسة راعي مصر للتنمية، على دورها ومساهمتها في تشطيب وتجهيز وتدريب الفريق الطبي الفني والإداري بالمستشفى".

كنا تقدم بالشكر لـ"خدمة الراعي وأم النور التي تسلمنا بحساباتها الجزء الأكبر من تبرعات المستشفى، مضيفا: "نفاذا لرغبة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإنهاء للخلاف، جرى نقل كامل المستشفى بالأجهزة الطبية (433 جهازا وأثاثا طبيا جميعها من أحدث الأجهزة الطبية الألمانية العالمية على غرار مثيلتها بأوروبا وأمريكا)، وكذلك نقل تراخيص المستشفى والفريق الطبي والإداري والفني لإجراءات القانونية وتسليمها لأسقفية الخدمات، التي غيرت اسمها من (مستشفى راعي مصر) لـ(مصر المحبة)".

وأكمل: "منذ تاريخ 2018/4/16 أصبحت أسقفية الخدمات مسؤولة عن تحقيق حلمنا في تشغيل المستشفى بجودة طبية عالمية لخدمة المرضى الفقراء والمعدمين بدون تمييز، بالمجان وبالدعم، وإذ ليست الأهمية في من يملك ويدير المستشفى بل في من ينجح في خدمة المرضى والفقراء من خلال المستشفى، فإننا ننوه بتسليمنا أيضا خدمة الراعي وأم النور بجميع فروعها وتمويلاتها بمصر والعالم إلى أسقفية الخدمات لتشغيل المستشفى".

واختتم رمزي بيانه: "نأمل سرعة افتتاح المستشفى لنجدة المرضى والفقراء بالصعيد، وندعو لهم بالتوفيق والنجاح في خدمة المجتمع والفقراء".

يذكر أن المستشفى 5 نجوم مقامة على مساحة 11 ألفا و400 متر مربع، بقوة 211 سريرا، 7غرف عمليات وغرفة الكبسولة الطبية للعمليات الفائقة و48 سرير عناية مركزة، 23 حضانة، 24 وحدة غسيل كلوي، 19 عيادة متخصصة، جميع أجهزة الأشعة الكبرى والصغرى، معمل تحاليل عالي الجودة، مطبخ بمساحة 750 مترا مربعا، 11 سرير طوارئ وأعلى مستوى من الكفاءة الميكانيكية، فضلا عن النظام التكنولوجي الحديث "غير الورقي" بالنسبة للحجز والروشتات.

تقرير مصور عن المستشفى