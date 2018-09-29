قال الأديب شعبان المنفلوطي، مدير مهرجان الصعيد المسرحي الثالث، إن اللجان أجرت زيارة للمحافظات المشاركة بالمهرجان، وأكدت انتهاء جميع الفرق المسرحية من إنتاج مسرحياتها، وتنفيذ البروفات النهائية للمنافسة على الجوائز المتنوعة، والتي تقدمها جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية.

وأوضح المنفلوطي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجوائز تشمل أفضل مسرحية بما تحتويه من عناصر فكرية وفنية إبداعية ومهنية، وجوائز للكشف عن الشباب الأفضل في الإخراج، وممثل، ومؤلف.. وغيرها.

وأضاف المخرج أسامة عبدالرؤوف، المنسق العام، أن المهرجان الذي تنفذه الجمعية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبرعاية محافظة أسيوط، وستقام فعالياته على مسرح قصر ثقافة أسيوط في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل، وتشمل عرض 9 مسرحيات لـ 9 فرق مسرحية تمثل 7 محافظات بالصعيد، فضلًا عن ورش عمل وتدريبات في مجال الإخراج والتمثيل والكتابة المسرحية، وعروض فنية متنوعة كمسرح العرائس والمسرح الوثائقي، وعروض الملتيميديا، وفنية أخرى يجرى الإعداد لها.

وتنظم جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية، المهرجان المصري، كل عامين، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعنية، وتقتصر المشاركة على الشباب الممثلين لفرق المسرح الحر بالصعيد، وذلك للإيمان بالصعوبات التي يواجهها شباب المسرح، وخاصة في محافظات الصعيد، وبصفة خاصة للمنتمين للمسرح الحر غير المدعوم من أي جهة.